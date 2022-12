Fazıl Say'dan ayrılıkla ilgili yeni paylaşım: "18 yılda bir Beykoz'a gidiyorum"

Piyanist çift Fazıl Say ile Ece Dağıstan 3 yılın ardından bu hafta Beykoz Adliyesi'nde görülen dava ile boşandı. Say, boşanma haberini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Fazıl Say'dan ayrılık ile ilgili yeni bir paylaşım geldi.

"18 yılda bir Beykoz'a gidiyorum"

Say, "Beykoz'a hayatımda 2 kere gittim. Daha doğrusu Beykoz Adliye'ye gittim. 2004'te Gülya ile boşandık, 2022'de Ece ile... İkisinde de sevgi dolu, iyilikle boşandık. Yani; 18 yılda bir Beykoz'a gidiyorum. Takvime baktım, bir sonraki 2040. Artık bekleyelim görelim..." dedi.

