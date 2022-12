Ece Dağıstan'dan boşanma sonrası ilk açıklama: Bize böyle bir son yazmam lazımdı

Piyanist çift Ece Dağıstan ile Fazıl Say 2019 yılında Milano'da evlenmişti. Dün çiftten boşanma haberi geldi. Fazıl Say, Instagram'dan paylaştığı mesajda ayrıldıklarını duyurdu. Fazıl Say, adliye çıkışına ilişkin bir fotoğraf da paylaştı.

Fazıl Say'ın ardından Ece Dağıstan'dan da boşanmayla ilgili duygusal bir paylaşım ve fotoğraf geldi:

Hikayenin içinde ilk görüşte aşk vardı, yıllarca hayalini kurmak vardı, uzun yıllar bekleyip denemek yanılmak yine denemek vardı, dinlemek vardı, eğlenmek ağlamak saçmalamak vardı... Şaşırtmak vardı, öğrenmek öğretmek, el ele yürümeyi istemek , korumak kıyamamak, saçını taramak vardı, tam kızacakken gülmek vardı... Tüm anılarımızı cam kutularda saklamak vardı... Elimden gelenin daha iyisini becermeyi istemem vardı.

... Ama kendime tutmak zorunda olduğum tek sözüm vardı, o sebeple bize böyle bir son yazmam lazımdı... Çok güzeldi, hepsi hikayeydi...