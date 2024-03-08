Fedon: Eşimle el ele, ağlayarak boşandık

Taverna müziğinin sevilen isimlerinden Fedon Kalyoncu, 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. 1968'de Eda Kalyoncu ile dünyaevine giren ünlü isim, gençliklerinde bir dönem eşiyle boşandıklarını itiraf ederek; çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Milliyet'in haberine göre 1968'de Eda Kalyoncu ile dünyaevine giren ve iki çocuk sahibi olan ünlü isim, canlı yayında şoke eden bir itirafta bulunarak gençliklerinde bir dönem eşi ile boşandıklarını, ancak sonra yeniden bir araya geldiklerini anlattı.
"EL ELE BOŞANMAYA GİTTİK"
Çok genç yaşta, İstanbul gibi bir yerde, 21 yaşında evlenirsen; bir müddet sonra gözün birazcık dışarılarda oluyor. Bu mesleğe başladıktan sonra bir 'Ne oluyoruz?' oldum. Baktım ki ben yanlış bir yolda gidiyorum, eşime 'Ben seni üzmek istemiyorum, boşanalım' dedim. Eşimle el ele ağlayarak gidip boşandık. Boşandıktan sonra belirli bir zaman boşanmış bir erkeğin yapması gereken şeyleri yaptım.
"Bir ara adam değildim. Yakışmıyordu Eda gibi bir kadına bunları yapmak. İyi bir koca, iyi bir sevgili olamadım ama iyi bir babayım. Üç-dört yıl sonra Eda ile tekrar bir araya geldik. Bir gün arabayla giderken bir baktım eşim bebek arabasıyla... Yanında da kızım ve oğlum. 'Ben ne yapıyorum?' dedim. Kendimden utandım. Biz ayrıyken benim ilişkilerim oldu ama eşimin hiç olmadı. Olsaydı yıkılırdım."