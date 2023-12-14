Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir ve eşinin acı günü: Bebeklerini kaybettiler

Fenerbahçeli forvet oyuncusu Umut Nayir ve eşi Enfal Nayir, kısa bir süre önce ikinci kez çocuk sahibi olacaklarını açıklamışlardı. Ancak 16 haftalık bebeklerinin kontrolüne giden çift, bebeklerinin hayatını kaybettiklerini öğrendi.

'BEBEĞİMİZİN KALBİNİN DURDUĞUNU ÖĞRENDİK'

Enfal Nayir, sosyal medya hesabından bir açıklamayla haberi duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Enfal Nayir, şu ifadeleri kullandı:

"Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz."

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü de 16 haftalık bebeklerini kaybeden Umut Nayir ve eşi Eşi Enfal Diner Nayir için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir’in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi.