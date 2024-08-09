Fenomen Duygu Özaslan, Bodrum'da lahmacuna verdiği ücreti açıkladı: "Kendimi keriz gibi hissediyorum"

YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Bodrum tatilinden dönen ünlü güzel, lahmacuna verdiği parayı söyledi.

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Fenomen Duygu Özaslan, Bodrum'da lahmacuna verdiği ücreti açıkladı: "Kendimi keriz gibi hissediyorum" - Resim : 1

Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran, Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan 2022 yılında basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlenmişti.

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Fenomen Duygu Özaslan, Bodrum'da lahmacuna verdiği ücreti açıkladı: "Kendimi keriz gibi hissediyorum" - Resim : 2

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçen günlerde Bodrum'daydı. 

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Fenomen Duygu Özaslan, Bodrum'da lahmacuna verdiği ücreti açıkladı: "Kendimi keriz gibi hissediyorum" - Resim : 3

Tatil dönüşü Nişantaşı'nda görüntülenen Özaslan, muhabirlerin pahalılığıyla gündemden düşmen Bodrum'la ilgili sorularına yanıt verdi.

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Fenomen Duygu Özaslan, Bodrum'da lahmacuna verdiği ücreti açıkladı: "Kendimi keriz gibi hissediyorum" - Resim : 4

Snob Magazin'in haberine göre ülü fenomen "Bir lahmacuna bin 200 lira verdim. Kendimi keriz gibi hissediyorum" dedi. 