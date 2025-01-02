Ferdi Tayfur hayatını kaybetti! Sanat dünyası yasa boğuldu

Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi, Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EVİNDE RAHATSIZLANMIŞTI...

Ferdi Tayfur, Marmaris’te yaşadığı evinde 15 Aralık’ta rahatsızlanmış, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla’daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören sanatçının, daha önce Antalya’daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve taburcu edildiği öğrenilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören ve Antalya’da 2020’de oğlunun böbreği nakledilen sanatçı, 16 Aralık akşamı Muğla’dan Antalya’ya sevk edilmiş, son olarak burada tedaviye alınıp ameliyat edilmişti. Usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FERDİ TAYFUR'UN CENAZE TÖRENİ TARİHİ

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SANAT CAMİASI YASA BOĞULDU

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sanat camiası peş peşe başsağlığı mesajları yayımlandı.

İBRAHİM TATLISES

Başımız sağ olsun mekanın cennet olsun Usta!

YAVUZ SEÇKİN

Bir film senaryosu vardı, onu anlatmıştı bana... Büyük hayranı olduğum o dev sanatçıyı hayranlıkla dinlemiştim. Ayrılırken de,benim taklidini yapıyor musun,dedi ve gülümsedi. Seni seviyorum Ferdi Baba, nurlar içinde uyu...

ALİ ATAY

Yaktın beni...

EBRU GÜNDEŞ

ÖZCAN DENİZ

'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' Herkesin bir benzeri türedi sen hariç. Yerin dolmaz Ferdi baba. Mekanın cennet olsun.

ACUN ILICALI

Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

MUSTAFA CECELİ

Şarkılarına tekrar düzenleme yapma fırsatı bulduğum ustamız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Türk müziğinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

FEDON

Ferdi Abi seninle sahne paylaşmak benim için şerefti...Yerin zor dolar. Mekanın Cennet olsun.