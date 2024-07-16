Feyyaz Şerifoğlu'ndan Merve Dinçkol'a: Her şey seninle güzel

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Son olarak Camdaki Kız dizisinde 'Sedat' karakterine hayat veren ve beğeni toplayan Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklifinde bulunmuştu.
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İTALYA'DA EVLİLİK TEKLİFİ
İtalya'da tatilde olan Şerifoğlu, hiç beklenmedik bir anda Dinçkol'a evlilik teklifi ederek şaşkına çevirmişti. O anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
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Evlilik tarihleri henüz belli olmayan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan romantik tatil paylaşımları geldi.
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Çift, birlikte tatilde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya sayfalarından takipçilerinin beğenisine sundu.