Feyyaz Şerifoğlu'ndan Merve Dinçkol'a: Her şey seninle güzel

Kanal D Ana Haber Spikeri Merve Dinçkol ile 3 yıldır aşk yaşayan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan romantik bir paylaşımda bulundu.

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Feyyaz Şerifoğlu'ndan Merve Dinçkol'a: Her şey seninle güzel - Resim : 1

Son olarak Camdaki Kız dizisinde 'Sedat' karakterine hayat veren ve beğeni toplayan Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklifinde bulunmuştu.

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Feyyaz Şerifoğlu'ndan Merve Dinçkol'a: Her şey seninle güzel - Resim : 2

İTALYA'DA EVLİLİK TEKLİFİ

İtalya'da tatilde olan Şerifoğlu, hiç beklenmedik bir anda Dinçkol'a evlilik teklifi ederek şaşkına çevirmişti. O anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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Feyyaz Şerifoğlu'ndan Merve Dinçkol'a: Her şey seninle güzel - Resim : 3

Evlilik tarihleri henüz belli olmayan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan romantik tatil paylaşımları geldi.

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Feyyaz Şerifoğlu'ndan Merve Dinçkol'a: Her şey seninle güzel - Resim : 4

Çift, birlikte tatilde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya sayfalarından takipçilerinin beğenisine sundu.