Feyza Altun, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi İlker Sungurlar'dan ayrıldı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan avukat Feyza Altun, 2021 yılında evlendiği eşi İlker Sungurlar'dan ayrıldığını duyurdu.

Altun, bazı mesajlaşmaları paylaşarak eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

FEYZA ALTUN'DAN PAYLAŞIM

Eşinin yaklaşık 2 aydır bir başka kadınla ilişkisi olduğunu söyleyen Altun, “Bir karı bulmuş, 2 ay olmuş. Bana diyor ki ‘Ben yoluma bakmadım’ Bir de hala beni ikna etmeye çalışıyor. Adam gibi ‘Benim hayatımda biri var’ de.” ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYDEN ÇOK SEVDİĞİM ADAM İLİŞKİMİZİ BÖYLE BİTİRDİ"

Feyza Altun, Sungurlar ile fotoğrafının yer aldığı paylaşımda ise, "On yılımı verdiğim, her şeyden çok sevdiğim adam ilişkimizi böyle bitirdi dostlar. Üstelik ben hiç sevmediğini söylemiş. Böylece bitti." ifadelerine yer verdi.