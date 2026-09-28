Yeni kararlar için doğru zaman mı? Ekim retro dönemi yapılmaması gerekenler
Ekim ayı, gökyüzünün temposunu yavaşlatarak bizi içsel bir değerlendirmeye davet ettiği özel bir döneme işaret ediyor. Astrolojide "retro" yani gezegenlerin geri hareketi; ilerlemekten ziyade geriye dönüp bakmayı, eksikleri tamamlamayı ve yarım kalmış konuları temizlemeyi temsil eder. Gezegenlerin enerjisi içe doğru akarken dış dünyada büyük adımlar atmak, çoğunlukla pürüzlerle ve zaman kaybıyla sonuçlanabilir...
Venüs, 3 Ekim 2026 itibarıyla Akrep burcunda gerilemeye hazırlanıyor.
Peki, enerjilerin kilitlendiği bu Ekim döneminde riskleri en aza indirmek için nelerden uzak durmalısınız? İşte retro sürecinde yapılmaması gereken temel noktalar...
2026 Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, burçları nasıl etkileyecek?
1. Yeni İmzalar Atmaktan ve Sözleşme Yapmaktan Kaçının
Retro dönemleri; iletişim, bilgi akışı ve anlaşmalar konusunda yanılsamalara açık zamanlardır. Büyük bir iş sözleşmesi, ev kiralama veya ortaklık gibi resmi süreçlerde maddeleri gözden kaçırma riskiniz oldukça yüksektir. Şartlar çok cazip görünse bile retro bitene kadar son imzayı ertelemek ya da her küçük ayrıntıyı iki kez okumak hayat kurtarır.
2. Radikal İmaj Değişikliklerine Ara Verin
Estetik müdahaleler, ani saç değişimleri ya da gardırop yatırımları retro dönemlerinde sıklıkla pişmanlıkla sonuçlanır. Algımızın ve estetik kriterlerimizin değişebileceği bu süreçte, "uzun zamandır planladığınız" rutinin dışındaki radikal kararları retro sonrasına bırakmak en doğrusudur.
3. Geçmişten Gelen Mesajlara Hemen Kapılmayın
Geri hareketler, eski sevgilileri, kapanmamış defterleri ve haber alınamayan tanıdıkları yeniden gündeme getirir. Retroda gelenin retro ile gideceğini unutmamak gerekir. Geçmişten gelen bir iletişim belirdiğinde hemen nihai kararlar vermek yerine, konunun neden tekrar önünüze geldiğini anlamaya odaklanın.