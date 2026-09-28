Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal'dan 'fon' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Listede Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup da yer aldı.

MELİS SANDAL'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Melis Sandal, avukatı Şahin Baran araclılığıyla yaptığı açıklamada, kendisinin mağdurlardan biri olduğunu söyledi. Melis Sandal ayrıca, "Hak etmediğimiz tek bir kuruşu dahi istemiyoruz. Başka insanların mağduriyeti üzerinden elde edilmiş olabilecek bir kazancı ne kendimize ne de evlatlarımıza bırakmayı kabul ederiz" dedi.

"KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Müvekkillerimizin tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL tutarında çıkış yaptığı yönündeki iddia kesinlikle doğru değildir. Kamuoyuna sunulan bu rakam, herhangi bir resmî belgeye veya doğrulanmış veriye dayanmamaktadır. Müvekkillerimiz, söz konusu fonlarla ilgili yaşanan süreçten diğer yatırımcılar gibi ancak kamuoyuna yansımasıyla haberdar olmuştur. Nitekim fon krizinin kamuoyuna yansımasından hemen önce söz konusu fonlara yeniden yatırım yapmış olmaları ve bu yatırımlarının hâlen fonlarda bulunması, müvekkillerimizin de mağdur olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Müvekkillerimiz için meselenin vicdani boyutu da son derece açıktır. Müvekkillerimizin ifadesiyle: Hak etmediğimiz tek bir kuruşu dahi istemiyoruz. Başka insanların mağduriyeti üzerinden elde edilmiş olabilecek bir kazancı ne kendimize ne de evlatlarımıza bırakmayı kabul ederiz.

Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un avukatlarının ardından Mustafa Sandal da açıklama yaptı.

"BENİM ALNIM AK"

Sandal, "Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır" dedi.