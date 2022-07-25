Fotoğraflardaki kişi kim? Cem Yılmaz yanıtladı
Bir takipçisi Cem Yılmaz'a, film ve dizilerinde denk geldiği fotoğrafın kime olduğunu sordu... Cem Yılmaz'dan yanıt var...
Sosyal medyada bir takipçisi Cem Yılmaz'a hem İftarlık Gazoz, hem Erşan Kuner'i de aynı kişinin fotoğrafına denk geldiğini belirterek, kim olduğunu sordu.
Sayın @CMYLMZ abimiz. İlk kare İftarlık Gazoz filminden.Cibar Kemalin dükkanından bir görüntü. Diğeri ise Erşan Kuneri Doyamadım Ama bölümünden. Bi açıklama mecbursunuz delircem kim bu abimiz 😂😂😂 ? pic.twitter.com/UnlNXf2qOe— EfeEfe #AlsancakAltayındır (@efecannalinci) July 23, 2022
Cem Yılmaz'dan ise bu soruya yanıt geldi: Bir çok filmde kullandığım bu fotoğraf benim doğduğum yıl çekilmiş sevgili babam Arif Yılmaz ın fotoğrafıdır.
Bir çok filmde kullandığım bu fotoğraf benim doğduğum yıl çekilmiş sevgili babam Arif Yılmaz ın fotografıdır. https://t.co/hhrc23Axxc— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) July 24, 2022