Fotoğraflardaki kişi kim? Cem Yılmaz yanıtladı

Bir takipçisi Cem Yılmaz'a, film ve dizilerinde denk geldiği fotoğrafın kime olduğunu sordu... Cem Yılmaz'dan yanıt var...

Fotoğraflardaki kişi kim? Cem Yılmaz yanıtladı

Sosyal medyada bir takipçisi Cem Yılmaz'a hem İftarlık Gazoz, hem Erşan Kuner'i de aynı kişinin fotoğrafına denk geldiğini belirterek, kim olduğunu sordu. 

Cem Yılmaz'dan ise bu soruya yanıt geldi: Bir çok filmde kullandığım bu fotoğraf benim doğduğum yıl çekilmiş sevgili babam Arif Yılmaz ın fotoğrafıdır.