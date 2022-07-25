Fotoğraflardaki kişi kim? Cem Yılmaz yanıtladı

Sosyal medyada bir takipçisi Cem Yılmaz'a hem İftarlık Gazoz, hem Erşan Kuner'i de aynı kişinin fotoğrafına denk geldiğini belirterek, kim olduğunu sordu.

Sayın @CMYLMZ abimiz. İlk kare İftarlık Gazoz filminden.Cibar Kemalin dükkanından bir görüntü. Diğeri ise Erşan Kuneri Doyamadım Ama bölümünden. Bi açıklama mecbursunuz delircem kim bu abimiz 😂😂😂 ? pic.twitter.com/UnlNXf2qOe — EfeEfe #AlsancakAltayındır (@efecannalinci) July 23, 2022

Cem Yılmaz'dan ise bu soruya yanıt geldi: Bir çok filmde kullandığım bu fotoğraf benim doğduğum yıl çekilmiş sevgili babam Arif Yılmaz ın fotoğrafıdır.