Fransız moda tasarımcısı Thierry Mugler, 73 yaşında hayatını kaybetti

Riskli ve cesur kreasyonlarıyla tanınan Fransız moda tasarımcısı Manfred Thierry Mugler, 73 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin "doğal sebeplerden" olduğu bildirildi.

Mugler, dikkat çeken giysilerle 1980'lerin stilini tanımlayan cesur koleksiyonlarıyla tanınıyordu. Fransız tasarımcının ekibi, Mugler'in Pazar günü vefat ettiğini, hem İngilizce hem de Fransızca yazdıkları bir haberle Mugler'in Instagram hesabından siyah bir kare paylaşarak duyurdu. Paylaşımın altında şu sözler yazıyordu:, "Bay Manfred Thierry Mugler'in 23 Ocak 2022 Pazar günü vefat ettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Ruhu huzur içinde yatsın"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Manfred Thierry Mugler (@manfredthierrymugler)'in paylaştığı bir gönderi



Tasarımcı olarak çıkış yapmadan önce Mugler, Paris'te diğer tasarımcılarla fotoğrafçı olarak çalıştı. Markasını kurmadan bir yıl önce Cafe de Paris adlı bir marka kurdu. Mugler ayrıca, tüm eserlerini sergileyen Thierry Mugler adlı bir fotoğraf kitabı yayınladı.

1973 yılında markasını lanse eden Mugler, geniş omuzları ve ince bir bel görünüşü tanımlanan avangart kesimiyle bilinmeye başladı. Tasarımlarında cesur olmaktan çekinmiyordu. Bazen çıkıntılı koni şekilleriyle robotik giysilere benziyordu. Mugler'in 1990'larda başlattığı popüler bir parfüm serisi de vardı. 1992'de piyasaya sürülen ilk kadın parfümü "Angel" büyük bir başarı elde etti ve hatta satış listelerinde birincilik için Chanel'in efsanevi N°5'ine meydan okudu. Mugler 2002'de moda dünyasından emekli olmasına rağmen, 2009'da Beyonce'nin 'I am...Yours turnesinin bütün kıyafetlerini tasarladı. Lady Gaga, 2010'da 'Telephone' videosunda eski bir Mugler kıyafeti giydi. Daha sonra Kim Kardashian West'in 2019'daki Met Gala'da giydiği ikonik 'ıslak görünüm' elbisesini tasarlamak için tekrar bir dönüş yaptı.

Mugler, 2017 röportajında ​​“Modayı çok ciddiye alamazsınız Her şey senin kıyafetlerini giyen kadına biraz güç, biraz eğlence, biraz hizmet vermekle ilgili. Bunu sanat olarak yapmak harika. Ama önce, birileri için bir hizmet.” dedi.

Moda dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan Mugler, kariyeri boyunca David Bowie, George Michael, Cindy Crawford, Lady Gaga, Rihanna, Kim Kardashian ve Beyonce gibi pek çok efsanevi ismi giydirdi.