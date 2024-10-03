Fulden Uras 24’üncü kez operasyona girecek: "Dualarınızı eksik etmeyin"

Son 13 yılda 23 kez ameliyat olan şarkıcı Fulden Uras'tan sevenlerini üzen haber geldi. Uras, yeni bir ameliyat olacağını açıklayarak "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Elele Online

Elele Online
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Fulden Uras 24’üncü kez operasyona girecek: "Dualarınızı eksik etmeyin" - Resim : 1

Fulden Uras, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Daha önce bağırsak ve meme kanseri tedavisi gören şarkıcı, yeniden operasyon geçireceğini duyurdu.

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Fulden Uras 24’üncü kez operasyona girecek: "Dualarınızı eksik etmeyin" - Resim : 2

Geçen yıl sağ memesi alınan Uras, Instagram'dan yaptığı açıklamada sol memesinin alınacağını belirtti.

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Fulden Uras 24’üncü kez operasyona girecek: "Dualarınızı eksik etmeyin" - Resim : 3

56 yaşındaki sanatçı, sevenlerinden dua isteyerek, "Bu son olacak inanıyorum, zaten alınacak başka bir şey kalmıyor. Cuma sabahı 8'de uzun bir ameliyatım var, dualarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim" dedi.

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Fulden Uras 24’üncü kez operasyona girecek: "Dualarınızı eksik etmeyin" - Resim : 4