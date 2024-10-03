Fulden Uras 24’üncü kez operasyona girecek: "Dualarınızı eksik etmeyin"
Son 13 yılda 23 kez ameliyat olan şarkıcı Fulden Uras'tan sevenlerini üzen haber geldi. Uras, yeni bir ameliyat olacağını açıklayarak "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
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Fulden Uras, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Daha önce bağırsak ve meme kanseri tedavisi gören şarkıcı, yeniden operasyon geçireceğini duyurdu.
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Geçen yıl sağ memesi alınan Uras, Instagram'dan yaptığı açıklamada sol memesinin alınacağını belirtti.
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56 yaşındaki sanatçı, sevenlerinden dua isteyerek, "Bu son olacak inanıyorum, zaten alınacak başka bir şey kalmıyor. Cuma sabahı 8'de uzun bir ameliyatım var, dualarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim" dedi.
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