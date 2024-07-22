Futbolcu Çağlar Söyüncü'den müjdeli haber! Baba oluyor

Mayıs ayında nişan ve düğünü peş peşe yapan futbolcu Çağlar Söyüncü ve eşi Serra Pakdemir'den bebek müjdesi geldi.

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Futbolcu Çağlar Söyüncü'den müjdeli haber! Baba oluyor - Resim : 1

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, mayıs ayında Serra Pakdemir ile bir hafta içinde hem nişan hem de düğün yapmıştı. Çiftten şimdi de bebek müjdesi geldi.

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Futbolcu Çağlar Söyüncü'den müjdeli haber! Baba oluyor - Resim : 2

Bodrum'da düzenlenen törenle nikah masasına oturan çift, sosyal medya hesaplarından ultrason fotoğrafı paylaşarak bebek beklediklerini duyurdu.

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Futbolcu Çağlar Söyüncü'den müjdeli haber! Baba oluyor - Resim : 3

Serra Pakdemir'in paylaştığı ultrason görüntüsünü, Çağlar Söyüncü de kendi sayfasına ekleyip beyaz kalp ve nazar boncuğu emojisiyle yayımladı.

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Futbolcu Çağlar Söyüncü'den müjdeli haber! Baba oluyor - Resim : 4

Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor. 