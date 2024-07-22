Futbolcu Çağlar Söyüncü'den müjdeli haber! Baba oluyor

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Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, mayıs ayında Serra Pakdemir ile bir hafta içinde hem nişan hem de düğün yapmıştı. Çiftten şimdi de bebek müjdesi geldi.
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Bodrum'da düzenlenen törenle nikah masasına oturan çift, sosyal medya hesaplarından ultrason fotoğrafı paylaşarak bebek beklediklerini duyurdu.
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Serra Pakdemir'in paylaştığı ultrason görüntüsünü, Çağlar Söyüncü de kendi sayfasına ekleyip beyaz kalp ve nazar boncuğu emojisiyle yayımladı.
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Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.