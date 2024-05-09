Gaddar dizisinin Dağhan'ı Çağatay Ulusoy balık tuttuğu anları paylaştı: Yerim seni
Şimdilerde NOW TV'de Gaddar dizisi ile izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından balık tuttuğu anları paylaştı.
1 / 4
Çağatay Ulusoy, Terzi ve Kübra gibi çok beğenilen dijital platform dizilerinde yer aldıktan sonra şimdilerde NOW TV'de Gaddar dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.
2 / 4
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçen Ulusoy sosyal medya hesabını da çok aktif kullanmıyor.
3 / 4
Ünlü oyuncu uzun zaman sonra Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaşım yaptı. Çağatay Ulusoy, balıkçılığa soyunup, tuttuğu balıkla da aşk yaşadığı anlarla gündeme oturdu.
4 / 4
Ulusoy'un fanları "5 yıl sonra story attı", "Bir balığı kıskanacağım aklıma gelmezdi", Kızlar koşun Çağatay hikaye atmış", "Sosyal medyayı balık hobileri için kullanan adam sevilir" gibi yorumlarda bulundu.