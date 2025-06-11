Fernando Muslera Türkiye'den ayrılmadan önce Antalya'da tatil yapıyor
Galatasaray'lı kaleci Fernando Muslera, kariyerine Türkiye'de yaptığı Antalya tatiliyle veda ediyor. Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belek'te ailesiyle birlikte deniz kenarında çekilen pozlara yer verdi.
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Galatasaray'dan 14 yıl sonra ayrılan kaleci Fernando Muslera, yaz tatilini geçirmek için Antalya'yı tercih etti.
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Uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyen ve son iki sezonda takım kaptanlığı yapan Muslera, ailesiyle birlikte Belek'te yer alan beş yıldızlı bir otelde konaklıyor.
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Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belek'te ailesiyle birlikte deniz kenarında çekilen pozlara yer verdi.
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Eşi Patricia Callero ve 3 çocuğuyla Antalya'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Fernando Muslera, her fırsatta arkadaşlarını görmek ve tatil için zaman zaman geleceğini söylüyor.