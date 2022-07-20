Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke geçirdiği sağlık sorununu ilk kez anlattı! "Konuşabilmem mucize!"

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde hayat verdiği 'Daenerys Targaryen' karakteriyle hafızalarda yer eden Emilia Clarke BBC’nin Sunday Morning adlı programında Harold Pinter Tiyatrosunda sahnelenen Anton Çehov’un ünlü eseri ‘Martı’ hakkında röportaj verirken, sağlık sorunlarını hatırladı. Clarke, hastalığının ardından halen konuşabildiğini ve bunu yapabilen çok az kişi olduğunu söyledi.

İKİ KERE ANEVRİZMA GEÇİRDİ

2011 ve 2013 yıllarında iki defa beyin anevrizması geçirdiğini söyleyen Clarke, hastalığının ardından halen konuşabildiğini ve bunu yapabilen çok az kişiden biri olduğunu ifade etti. Sekiz sezon boyunca rol aldığı 'Game of Thrones' dizisinin ilk sezonunu tamamladıktan sonra, 2011 yılında bir gün spor yaptığını belirten oyuncu, sanki lastik bir bantın beynini sıkıştırdığını hissettiğini söyledi.

35 yaşındaki aktris, dizinin üçüncü sezonunu tamamladıktan sonra anevrizmanın boyutunun iki katına çıktığını ve ameliyat olmak zorunda kaldığını ifade etti.

Clarke, "Ameliyat başarısız olmuştu. Çok kanamam vardı ve doktorlar yeniden ameliyat olmazsam hayatta kalma şansımın düşük olduğunu söyledi." dedi.

"BEYNİMİN BİR KISMI KULLANILMAZ HALDE!"

Konuyla ilgili BBC programı Sunday Morning'e de konuşan Emilia Clarke, "Beynimin belirli bir kısmı kullanılamaz halde! Konuşabilmem ve hayatımı normal bir şekilde yaşayabilmem inanılmaz bir şey." ifadelerini kullandı.

BEYİN HASARI GÖREN GENÇLER İÇİN DERNEK KURDU

Beyin hasarı yaşayan gençleri desteklemeyi amaç edinen "SAMEYOU" isimli bir yardım derneğini kuran 35 yaşındaki başarılı oyuncu, artık beyninde neler olup bittiğini merak etmediğini ve yaşadıklarından eskisi kadar etkilenmediğini belirtti. Clarke "Her zaman iyi bir hafızam vardı, oyuncu olarak en önemli yeteneğim bu. Bu süreçte bunu devamlı olarak test ettim ve kaybetmekten çok korktum" sözlerini kullandı.