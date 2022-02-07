Beyin tümörleri! Hepsi öldürücü mü? Belirtileri, nedenleri, tedavisi

Erken teşhis hangi hastalık olursa olsun daima önemlidir. Bitmeyen baş ağrıları, kontrol edilemeyen kusmalar ve daha birçok sıkıntı. Peki, her beyin tümörü öldürücü mü? Beyin tümörü nedenleri, belirteleri neler? 'Hepsi kanserli değildir' diyen Avrasya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Engin Çiftçi, beyin tümörleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor. Çiftçi'nin paylaştığı bilgiler şöyle:

BEYİN TÜMÖRLERİ NEDİR?

Öncelikle beyin tümörü nedir? Çiftçi bu konuda şu bilgileri veriyor: "Tümör, damardaki bazı hücre gruplarının kontrol dışı olarak anormal, düzensiz ve hızlı bir biçimde çoğalarak normal hücrelerin fonksiyonlarının etkilenmesidir. Beyin tümörleri kafatası içerisindeki beyin dokusundan, sinir kılıflarından, kafatası kemiğinden gelişebilir. Başka organlarda oluşan tümörler kan yolu ile veya komşuluk yolu ile beyine metastaz yapabilir. Bu nedenle yerinde ve doğru müdahale çok ama çok önemlidir"

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NELER?

Çiftçi beyin tümörü belirtilerini de şöyle sıralıyor:

Daha çok sabahları ağırlaşan şiddetli baş ağrıları,

Bulantı veya kusma,

Görmede ve konuşmada zorluk yaşama,

Ayakta dururken veya yürürken yaşanan denge problemleri,

Kol ve bacaklarda karıncalanma,

Ruh halinde dalgalanmalar,

Beyin tümörünün yarattığı baskı sonucu oluşan kol ve bacaklarda uyuşma hissi,

Kol ve bacak kaslarında yaşanan titremeler.





RİSK FAKTÖRLERİ NELER?

Peki, risk faktörleri var mıdır? Çifti bağışıklık sistemin bağışıklık sistemindeki bozuklukları yaşayan kişilerin, aile geçmişinde beyin kanserinin radyosyona maruz kalmanın risk faktörleri arasında olduğunu söylüyor.

BEYİN TÜMÖRLERİ İKİYE AYRILIYOR



Çiftçi beyin kanseri türleri için de şu bilgileri veriyor: Beyin tümörleri pimer ve seconder olmak üzere 2’ye ayrılırlar. Beynin kendi hücrelerinden meydana gelen tümörler, iyi huylu olabileceği gibi kötü huylu da olabilir. Vücudun başka bir yerinde oluşup beyne sıçramasıyla oluşan tümörlere ise seconder denir.

İyi huylu beyin tümörü nasıl tedavi edilir?

Bu tümörler daha çok beyin zarından sinir kılıfından ve doğuştan gelen tümörlerdir. Cerrahi işlem neticesinde tam olarak iyileşme sağlamak mümkündür. Cerrahi işlem sırasında tümörün genellikle tamamı alınır. Ancak hayati merkezlere zarar vermemek için az bir kısmı alınamayabilir, alınmayan parçasının ileride kötü huylu tümöre dönüşmesini engellemek için ışın tedavisi veya gama life yöntemi kullanılabilir . Sonrasında hastalar kolayca günlük hayatlarına dönebilir.

Kötü huylu tümörler çok daha hızlı yayılıyor

İyi huylu tümörlerin aksine kanser hücreleri taşıyan kötü huylu tümörler, çok daha hızlı büyüyüp yayılırlar. Bu durum beyin dokusuna zarar vermekle sonuçlanır. Ayrıca kötü huylu tümörler alınsa dahi tekrarlanma riski vardır.

Beyin tümörleri nasıl teşhis edilir?

Nörolojik muayene,

MR,

Fizik muayene,

Anjiyoprafi,

Bilgisayarlı tomografi,

BOS incelemesi,

Biyopsi.





BEYİN TÜMÖRLERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Beyin tümörleri tedavisinde sıklıkla kullanılan yöntem cerrahi müdahalelerdir. Beyin cerrahları, kraniotomi denilen bir işlemle kafatasını açar ve mikrocerrahi yöntemle tümörü temizlerler. Bunun dışında uygulanan diğer yöntem radyoterapi ve hemoteropidir. Radyoterapi yüksek enerjili ışınlar aracılığıyla kanser hücrelerinin tahrip edilmesi bu sayede çoğalmalarının önlenmesi ve ortadan kaldırılmasının sağlanmasıdır. Bu işlem sırasında tümöre ve yakın dokulara radyasyon verilerek iyileşme amaçlanır.