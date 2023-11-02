Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Ölmekten çok kovulmaktan korktum

2011 ve 2013 yıllarında iki kez beyin anevrizması geçirip, hayatta kalmak için beyin ameliyatı olan Emilia Clarke, hastalığıyla ilgili detayları ve sekiz sezon boyunca rol aldığı Game of Thrones dizisinin çekimleri sırasında yaşadığı korku dolu süreci açıklamıştı.

"Kovulmaktan korktum"

Clarke Bazaar’a verdiği röportajda yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili konuştu: “Ölmekten korkmuyordum. Kovulmaktan korktum! Dürüst olmak gerekirse, tüm bunlar beni çok utandırdı. Sanki bozulmuştum. Sanki yapımcılar benim güvenilmez bir kişi olduğumu düşünüyorlardı.”

Clarke, yaşadığı rahatsızlıkla beraber kariyerine ve hayata bakışının değiştiğini de belirtiyor: “Başarısızlık konusunda endişelenmiyorum; başarısızlıkla büyüyorum! Bir şeyler ters giderse, her zaman bunu düzeltebileceğimi düşünürüm.”

Clarke, fiziksel rollere yıllarca ara verdikten sonra ara sıra seslendirme yapmayı tercih ederek bu yıl oyunculuğa geri döndü.

Ayrıca, neden oyunculuğa ara verdiğini açıkladığı bir yazı kaleme aldığında çok sayıda beyin hastalığının kendi adını bile hatırlayamaz hale getirdiğini söyledi.

Emilia bu yıl Chiwetel Ejiofor’la birlikte yapımcılığını üstlendiği bilim kurgu romantik komedisi The Pod Generation’da rol aldı.