Gelin olmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz sette talihsiz bir kaza yaşadı

Dilan Çiçek Deniz 'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı. 11 yaş büyük yönetmen aşkı Thor Saevarsson'la düğün hazırlıkları devam ederken talihsiz bir kaza yaşadı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ NAZARA GELDİ

İrlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü oyuncu sağlık durumu hakkında bizzat bilgi verdi.

Önceki gün İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile görüntülenen ünlü oyuncu, yaza düğün olduğunu açıkladı. Yere düşüp kafasını zemine vurması olayıyla ilgili de konuşan Deniz, şu açıklamayı yaptı: "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an."

"KARAKTERİM ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı, dijital platformda yayınlanacak filmin çekimleri biten Deniz, "Evet, çekimlerimiz bitti. Çok güzel geçti, umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında" açıklamasını yapmıştı.