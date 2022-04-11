Atatürk dizisi geliyor! Aras Bulut İynemli'nin dizideki partneri Emma Watson olacak!

‘Çukur’ dizisinde ‘Yamaç’ karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, yeni bir projesiyle daha izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak olan Disney Plus’ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisi geliyor.

HAZİRAN'DA İZLEYİCİSİYLE BULUŞACAK

Disney Plus'ın merakla beklenen Atatürk dizisi projesi, haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda yer alacağı projede yabancı starlar da yer alacak.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ EMMA WATSON DA PROJEDE YER ALACAK

Projede İynemli'nin rol arkadaşı da belli oldu. Tv 100'ün haberine göre Aras Bulut İynemli'nin rol arkadaşı Harry Potter serisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson olacak. İlk sezonu 6 bölüm olarak planlanan dizinin müziklerini Oscarlı müzisyen Hans Zimmer üstlenecek.