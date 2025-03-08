Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm nedeni belli oldu
26 Şubat'ta evinde eşi Betsy Arakawa ile evinde ölü bulunan Oscar ödüllü aktör Gene Hackman'ın ölüm nedeni belli oldu.
Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle ölü bulunmuştu. Çiftin ölümüne dair soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
26 Şubat'ta cesetlerin bulunmasının ardından yetkililer, cinayet şüphesi olmadığını açıklamıştı. Ardından karbon monoksit zehirlenmesi için yapılan testler de negatif çıkmıştı. Çiftin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken; gerçek açığa çıktı.
Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm sebebi belli oldu. Independent'ın haberine göre; ABD'li yetkililer, Gene Hackman'ın kalp hastalığından, eşinin ise kendisinden yaklaşık bir hafta önce hantavirüs sebebiyle öldüğünü açıkladı.
Yetkililer, açık bir ilaç şişesi ve banyo tezgahına saçılmış haplarla bulunan 65 yaşındaki Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin hantavirüs pulmoner sendromu olduğunu söyledi. Oyuncu Alzheimer olduğu için evde eşinin ölümünü bile neredeyse fark etmeyip açlık ve bakımsızlıktan ölmüş. Bağlı köpek ise aynı şekilde açlıktan ölmüş. Oyuncunun kesin ölüm saati bilinmemekle birlikte, en son 11 Şubat'ta görüldü.