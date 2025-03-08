Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm nedeni belli oldu

Yetkililer, açık bir ilaç şişesi ve banyo tezgahına saçılmış haplarla bulunan 65 yaşındaki Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin hantavirüs pulmoner sendromu olduğunu söyledi. Oyuncu Alzheimer olduğu için evde eşinin ölümünü bile neredeyse fark etmeyip açlık ve bakımsızlıktan ölmüş. Bağlı köpek ise aynı şekilde açlıktan ölmüş. Oyuncunun kesin ölüm saati bilinmemekle birlikte, en son 11 Şubat'ta görüldü.