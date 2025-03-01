Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölümü: Polise göre ölümler şüpheli

Hollywood'u sarsan bu şüpheli ölümün detayları ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, çiftin ve köpeğin, bakım görevlisi tarafından Santa Fe'deki evlerinde cansız bedenlerinin bulunmasından bir süre önce öldüklerini tespit etti.

VURULMA YA DA YARALANMA YOK

Çarşamba günü hayatını kaybettiği öğrenilen Hackman ile eşinin, ilk belirlemelere göre vurulduklarına ya da yaralandıklarına dair hiçbir işaretin olmadığı kaydedildi. Ancak Santa Fe bölgesi dedektifleri, olayla ilgili yazdıkları raporda, ölümlerin "kapsamlı bir arama ve soruşturma gerektirecek kadar şüpheli nitelikte" olduğunu düşündüklerini belirtti.

GAZ SIZINTISI DA YOK

New Mexico doğalgaz şirketi, cansız bedenlerin bulunmasının ardından evin içindeki ve çevresindeki gaz hatlarını kontrol etti. Buna göre, herhangi bir olumsuzluk bulunamadı. İtfaiye yetkilileri de karbon monoksit sızıntısı veya zehirlenme belirtisi tespit edemedi. Dedektif raporunda, gaz sızıntısına dair bariz bir işaret olmadığı ancak gaz sızıntısına veya karbon monoksite maruz kalan kişilerin zehirlenme belirtileri göstermeyebileceği belirtildi.

ÇİFTİN ÖLÜMÜNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Gene Hackman ve eşinin yaşadığı evde çalışan bir bakım görevlisi, çarşamba günü rutin işlerini yapmak için eve geldiğinde, evin ön kapısının açık olduğunu gördü. Hackman'ın cansız bedenini bulduktan sonra polisi aradı. 911 no'lu acil yardım hattını arayan bakım görevlisi, operatörün evdeki insanların nefes alıp almadığını sorması üzerine içeri giremediğini söyledi.

Çalışan; "Ben evin içinde değilim. Kapı kilitli, içeri giremiyorum ama pencereden yerde yattığını görebiliyorum” dedi. Bakım görevlisi ve bir başka ev çalışanı, yetkililere, ev sahiplerini nadiren gördüklerini ve onlarla son temaslarının yaklaşık iki hafta önce olduğunu söyledi.

Bir yetkili, Gene Hackman'ın düşmüş gibi göründüğünü, yakınında bir baston olduğunu rapor etti. Çiftin Alman çoban köpeği de Arakawa'nın yanında, banyoda ölü bulundu. Yetkililer, çiftin diğer iki köpeğinin sağ olduğunu tespit etti.

KIZLARI VE TORUNUNDAN AÇIKLAMA

Gene Hackman'ın kızları ve torunu dün yaptıkları açıklamada; "O, muhteşem oyunculuk kariyeri sayesinde dünya çapında milyonlarca kişi tarafından sevildi ve takdir edildi. Ancak bizim için o, her zaman sadece baba ve büyükbabaydı. Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız" dedi.