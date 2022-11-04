Gisele Bündchen ve Tom Brady'nin evlilik sözleşmesi ortaya çıktı

Dünyanın en gözde çiftlerinden biri olarak Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady'nin 13 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde noktalamıştı. Ünlü çiftin evlilik öncesi sözleşmesi imzaladığı ve malvarlıklarını buna göre ayıracakları ortaya çıktı.

733 MİLYON DOLARLIK BİR İMPARATORLUK

Boşanma davasını açan 42 yaşındaki Bündchen ile Brady’nin evlenmeden önce ise bir sözleşme imzalayarak malvarlıklarını ve paralarını önceden ayırdığı ortaya çıktı. Şu an 26 milyon dolarlık gayrimenkul de dahil olmak üzere 733 milyon dolarlık bir “imparatorluk” sahibi olan çiftin böylelikle boşanma sürecinde sonuca daha çabuk erişeceği açıklandı.

ABD’nin önde gelen tabloid gazetelerinden New York Post’a konuşan kaynaklar, “İkili 2009’da evlenmeden önce anlaşarak imza attı” dedi.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ ORTAK OLACAK

Çiftin Benjamin ve Vivian isimli iki çocuğu bulunurken çocukların velayetinin ortak olacağı da belirtildi. Çiftin boşanma sürecinde en büyük sorunun gayrimenkuller olduğu belirtilirken Brady’nin Miami’deki 17 milyon dolarlık malikaneye sahip olacağı kaydedildi.

Bündchen’in ise Kosta Rika’daki yazlık evine sahip olacağı belirtildi. Ünlü manken Şubat ayında Miami’de 1.25 milyon dolara ev satın almış ve daha sonra yine Miami bölgesinde arsa satın almıştı.

Çiftin Bahamalar’da, Montana’da, New York’ta gayrimenkulleri bulunurken bunların nasıl bölüştürüleceğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

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