Gizem Karaca, kızının yüzünü ilk kez gösterdi: "Nazar boncuğu bırakın"
Oyuncu Gizem Karaca, dört ay önce kucağına aldığı bebeğiyle yaşadığı annelik heyecanını sosyal medya paylaşımlarıyla sürdürüyor. Ünlü oyuncu, hayranlarının merakla beklediği bir anı gerçekleştirerek, bebeğinin yüzünü ilk kez paylaştığı fotoğrafla büyük ilgi topladı.
1 / 5
İş insanı Kemal Ekmekçi ile 2017 yılından bu yana süren mutlu evliliğinde, geçtiğimiz Haziran ayında ilk kez annelik heyecanı yaşayan Gizem Karaca'nın, minik kızının yüzünü gösterdiği anlar büyük ilgi topladı.
2 / 5
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve vaktinin tamamını anneliğe ayıran Gizem Karaca, kızına Leyla Yaz adını vermişti.
3 / 5
Ünlü oyuncu, hayranlarının merakını sonlandırarak Leyla Yaz'ın yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.
4 / 5
Gizem Karaca'nın bu özel fotoğrafın altına yazdığı esprili ve korumacı not ise takipçilerini gülümsetti:
"Dayanamadım güzel fotoğraf koydum. İlk defa yüzü belli, nazar boncuğu bırakın! Bakın ufakcıkta olsun böcüklenirse sizden bilirim.