Gizem Karaca, kızının yüzünü ilk kez gösterdi: "Nazar boncuğu bırakın"

Gizem Karaca'nın bu özel fotoğrafın altına yazdığı esprili ve korumacı not ise takipçilerini gülümsetti:

"Dayanamadım güzel fotoğraf koydum. İlk defa yüzü belli, nazar boncuğu bırakın! Bakın ufakcıkta olsun böcüklenirse sizden bilirim.