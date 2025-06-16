Gökhan Özen'in kızları büyüdü! Son halleri gündem oldu

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, yıllar önce boşandığı eski eşi Selen Sevigen ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süre çocuklarını göremediğini dile getirmişti. Bu süreçte kızlarıyla ayrı kalan Özen, hasretin ardından çocuklarına kavuştu. Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşım yapan Gökhan Özen, kızları Ada Deren ve Derin Su ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Gökhan Özen'in kızları büyüdü! Son halleri gündem oldu - Resim : 1

Bir dönemin en popüler Türk pop müziği sanatçılarından Gökhan Özen, uzun süredir yurt dışında sürdürdüğü hayatıyla gündeme geliyordu. 

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Gökhan Özen'in kızları büyüdü! Son halleri gündem oldu - Resim : 2

Yıllar önce boşandığı eski eşi Selen Sevigen ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle çocuklarından ayrı kalan sanatçı, hasretin ardından kızlarıyla buluştu. 

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Gökhan Özen'in kızları büyüdü! Son halleri gündem oldu - Resim : 3

Selen Sevigen’in hem uzaklaştırma talebinde bulunduğu hem de baba-çocuk ilişkisinin yeniden düzenlenmesi için dava açtığı süreçte, Özen zaman zaman kamuoyuna yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı, geçmişte yaşadığı zorluklara değinerek, “Kanundaki açıkları kötüye kullanarak çocuklarımı benden ayıranlar vardı. Ardından gazetelere servis edilen ‘Uzaklaştırmadan dolayı çocuklarını 3 ay göremeyecek’ haberleri yalandı,” ifadelerini kullanmıştı.

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Gökhan Özen'in kızları büyüdü! Son halleri gündem oldu - Resim : 4

Babalar Günü vesilesiyle duygusal bir paylaşım yapan Gökhan Özen, kızları Ada Deren ve Derin Su ile birlikte çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.