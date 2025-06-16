Gökhan Özen'in kızları büyüdü! Son halleri gündem oldu

Selen Sevigen’in hem uzaklaştırma talebinde bulunduğu hem de baba-çocuk ilişkisinin yeniden düzenlenmesi için dava açtığı süreçte, Özen zaman zaman kamuoyuna yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı, geçmişte yaşadığı zorluklara değinerek, “Kanundaki açıkları kötüye kullanarak çocuklarımı benden ayıranlar vardı. Ardından gazetelere servis edilen ‘Uzaklaştırmadan dolayı çocuklarını 3 ay göremeyecek’ haberleri yalandı,” ifadelerini kullanmıştı.