Gökhan Özen'in kızları büyüdü! Son halleri gündem oldu
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, yıllar önce boşandığı eski eşi Selen Sevigen ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süre çocuklarını göremediğini dile getirmişti. Bu süreçte kızlarıyla ayrı kalan Özen, hasretin ardından çocuklarına kavuştu. Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşım yapan Gökhan Özen, kızları Ada Deren ve Derin Su ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
Bir dönemin en popüler Türk pop müziği sanatçılarından Gökhan Özen, uzun süredir yurt dışında sürdürdüğü hayatıyla gündeme geliyordu.
Yıllar önce boşandığı eski eşi Selen Sevigen ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle çocuklarından ayrı kalan sanatçı, hasretin ardından kızlarıyla buluştu.
Selen Sevigen’in hem uzaklaştırma talebinde bulunduğu hem de baba-çocuk ilişkisinin yeniden düzenlenmesi için dava açtığı süreçte, Özen zaman zaman kamuoyuna yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı, geçmişte yaşadığı zorluklara değinerek, “Kanundaki açıkları kötüye kullanarak çocuklarımı benden ayıranlar vardı. Ardından gazetelere servis edilen ‘Uzaklaştırmadan dolayı çocuklarını 3 ay göremeyecek’ haberleri yalandı,” ifadelerini kullanmıştı.
Babalar Günü vesilesiyle duygusal bir paylaşım yapan Gökhan Özen, kızları Ada Deren ve Derin Su ile birlikte çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.