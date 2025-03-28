Göksel: "EYT bana vurmadı. Bana daha var"

Muhabirlerin, "Biz Teoman ile hep emekliliğini konuşuyoruz, sizinle ne zaman konuşacağız?" sorusuna ise Göksel, "Bana daha var. EYT bana vurmadı" diyerek kahkaha attı. Göksel'in neşeli tavırları ve esprili cevapları, Nişantaşı sokaklarında keyifli bir sohbetin yaşanmasına neden oldu.