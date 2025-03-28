Göksel: "EYT bana vurmadı. Bana daha var"
Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı Göksel, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sık sık kafelerde görüntülenmesine değinen Göksel, "Beni de Teoman gibi bol bol kafelerde görebilirsiniz" dedi.
Ünlü şarkıcı Göksel, Nişantaşı'nda köpeğini gezdirirken görüntülendi. Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; mahalle hayatının keyfini çıkardığını belirten Göksel, ünlü şarkıcı Teoman'a esprili bir gönderme yaparak, "Beni de Teoman gibi bol bol kafelerde görebilirsiniz" dedi.
Muhabirlerin, "Biz Teoman ile hep emekliliğini konuşuyoruz, sizinle ne zaman konuşacağız?" sorusuna ise Göksel, "Bana daha var. EYT bana vurmadı" diyerek kahkaha attı. Göksel'in neşeli tavırları ve esprili cevapları, Nişantaşı sokaklarında keyifli bir sohbetin yaşanmasına neden oldu.
Verdiği kilolarla dikkat çeken Göksel, sağlıklı yaşam konusunda şunları söyledi; "Beslenmeme çok dikkat ediyorum, spor yapıyorum. Sahnedeki performans için çok önemli".
Aşk hayatı merak konusu olan Göksel, "En son ne zaman aşk için hıçkıra hıçkıra ağladınız?" sorusuna ise gülümseyerek, "Çok yakın bir zamanda ama bunu söylemeyeceğim" yanıtını verdi.