Göksel'den şaşırtan şarkı itirafı: Keşke satsaymışım...

'PİMPİRİKLİ BİR İNSANIM'

''Aslında parçalarımı başkalarının sesinden duymayı çok seviyorum ama pimpirikli bir insanım. ‘Acaba ona uyar mı uymaz mı?’ falan diye düşündüm. Şarkı fiyatlarından bile haberim yok” diye konuştu.