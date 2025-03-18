Göksel'den şaşırtan şarkı itirafı: Keşke satsaymışım...
Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Acıyor, Yalnız Kuş, Benden Geçti Aşk gibi birbirinden hit parçaların sahibi Göksel, şarkılarıyla ilgili pişmanlığını ilk kez açıkladı.
1 / 4
14 Şubat’ta yayınladığı ‘Pardon’ parçasıyla hayranlarının karşısına tazelenmiş imajıyla çıkan Göksel, yeni tarzıyla büyük beğeni toplamıştı.
2 / 4
'HİÇ PARA KARŞILIĞI SATMADIM'
Göksel şarkılarıyla ilgili, “Ben şarkı yazmayı çok seviyorum, birikmiş bir sürü eserim var ama hiç para karşılığı satmadım. Keşke satsaymışım.'' dedi.
3 / 4
'PİMPİRİKLİ BİR İNSANIM'
''Aslında parçalarımı başkalarının sesinden duymayı çok seviyorum ama pimpirikli bir insanım. ‘Acaba ona uyar mı uymaz mı?’ falan diye düşündüm. Şarkı fiyatlarından bile haberim yok” diye konuştu.
4 / 4