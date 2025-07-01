Gonca Vuslateri kızına koşarken kendini sakatladı

2024'ün mart ayında Levent Yaşar ile evlenen Gonca Vuslateri, kızı Asya'yı ise aynı yıl nisan ayında kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Sosyal medya üzerinden zaman zaman anneliğe dair deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Gonca Vuslateri, paylaşımlarına yenisini ekledi.

"KENDİMİ SAKATLADIM"

Gonca Vuslateri, kızı uyandı diye koşarken bacağını sakatladığını duyurdu. Bacağına atel takılan oyuncu, "Uyandı diye koşarken kendimi sakatladım. Ama gel de sakatlanma" ifadelerini kullandı.