Gonca Vuslateri kızıyla yeni pozunu yayınladı: Fotoğraflarına bakmaya doyamadığım
Henüz yüzünü göstermediği kızıyla zaman zaman objektif karşısına geçen Gonca Vuslateri, anne-kız pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan ve YouTube'da program çeken ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu ve ilk kez anne olmanın sevincini de yaşadı.
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Büyük bir mutluluk yaşayan ünlü oyuncu, bebeğine Asya adını verdi. Henüz yüzünü göstermediği kızıyla zaman zaman objektif karşısına geçen Vuslateri, anne-kız pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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Ünlü oyuncu üzerinde Fenerbahçe forması, kızı Asya ile duvardaki Atatürk fotoğrafının önünde poz verdi. Gonca Vuslateri, paylaşımına şu notu düştü:
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"Kalbimin derinliklerinde kimler var: Mustafa Kemal Atatürk, Levent, Asya, Fenerbahçe... İşe giderken fotoğraflarına bakmaya doyamadıklarım."