Gonca Vuslateri, minik kızı Asya Mone'nin son halini paylaştı
39 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, son olarak kızı Asya Mone'nin en sevimli hallerini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Minik Asya Mone'nin salıncakta çekilen pozları büyük ilgi görerek sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, hayat arkadaşı devlet memuru Levent Yaşar ile Mart 2024'te evlendikten kısa süre sonra, Nisan 2024'te erken doğumla kızı Asya Mone'yi kucağına alarak annelik heyecanını yaşamıştı.
Özel hayatını kameralardan uzakta tutmaya özen gösteren Vuslateri, zaman zaman sosyal medya hesabından kızı Asya Mone'nin sevimli hallerini takipçileriyle paylaşıyor.
Kızının doğumuyla birlikte hayatında köklü kararlar alan güzel oyuncu, uzun yıllardır İstanbul'un kalbi sayılan Cihangir semtindeki yaşamını değiştirdi. Vuslateri, bu kararını şu sözlerle açıklamıştı: "İnsanın evladından öğreneceği çok şey. Evlat insanı terbiye eder."