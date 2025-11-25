Gonca Vuslateri, minik kızı Asya Mone'nin son halini paylaştı

Kızının doğumuyla birlikte hayatında köklü kararlar alan güzel oyuncu, uzun yıllardır İstanbul'un kalbi sayılan Cihangir semtindeki yaşamını değiştirdi. Vuslateri, bu kararını şu sözlerle açıklamıştı: "İnsanın evladından öğreneceği çok şey. Evlat insanı terbiye eder."