Gonca Vuslateri'den aile pozu

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, Mart 2024'te bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı Levent Bey ile nikah masasın oturmuş aynı yıl 26 Nisan'da kızları Asya'yı kucağına almıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından aile pozunu yayınladı.

AİLE POZU

Gonca Vuslateri Instagram hesabından eşi ve minik kızıyla birlikte yeni bir paylaşım yaptı. Kucağında minik kızıyla poz veren Vuslateri ve eşinin mutluluğu da yüzlerine yansıdı. Ünlü çiftin aile pozu kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.