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Gonca Vuslateri'den evlilik yıl dönümü için paylaşım: Ailene sarılmak için bir sebep daha
Gonca Vuslateri, evlilik yıl dönümünde eşi Levent Yaşar ile romantik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, "Evlilik yıl dönümüm. Asya yakında bir yaşında olacak. Bir ton gürültünün içinde ailene sarılmak için bir sebep daha..." ifadelerini kullandı.
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Levent Yaşar ile mutluluğunu Mart 2024'te nikahla taçlandıran oyuncu Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı.
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İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Gonca Vuslateri, doğumdan kısa süre sonra "Leyla" dizisiyle setlere döndü.
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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, eşi Levent Yaşar ile evlilik yıl dönümünü kutladı.
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38 yaşındaki Vuslateri, "Asya yakında 1 yaşında olacak. Bir ton gürültünün içinde ailene sarılmak için bir sebep daha" notuyla paylaşım yaptı.