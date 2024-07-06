Gonca Vuslateri'den kızı Asya ile yeni kare: "Minik leblebim ve ben sizi öperiz"
Geçtiğimiz Nisan ayında Asya adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, minik bebeğiyle yeni bir paylaşım yaptı.
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Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile evlenen Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de kızı Asya'yı kucağına almıştı.
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Şimdilerde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve bebeğiyle ilgilenen ünlü oyuncu, kızıyla yeni bir paylaşım yaptı.
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Instagram sayfasından kucağında tuttuğu kızıyla çekilen bir karesini yayınlayan ünlü isim, gönderisine; "Güne Arthur 'Big Boy' Crudup dinleyerek başlayalım. Benim minik leblebim ve ben sizi öperiz" mesajını yazdı.
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Vuslateri'nin kısa sürede 22 bine yakın beğeni alan paylaşımına; "Süper foto", "Keyfini çıkar, çok çabuk büyüyorlar", "Annelik çok yakıştı size" ve "Dünyanın en şanslı leblebisi" şeklinde yorumlar yapıldı.