Gönül Dağı dizisinde ayrılık! Erdal Cindoruk da diziye veda ediyor

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 5 sezondur izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu süreçte diziye pek çok oyuncu dahil oldu ve aynı zamanda bir o kadar isim de diziye veda etti. Son olarak da Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin diziye veda etmişti.

Erdal Cindoruk diziye veda ediyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği ve TRT ekranlarında yayınlanan dizide, Hüseyin karakterini canlandıran Erdal Cindoruk diziye veda ediyor. Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Cindoruk, 160. bölümde son kez izleyiciyle buluşacak.