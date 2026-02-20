Grey's Anatomy ve Euphoria dizilerinin yıldızı Eric Dane, 53 yaşında hayatını kaybetti
Grey’s Anatomy dizisindeki Dr. Mark Sloan rolüyle tanınan Eric Dane, 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun vefatı, ALS teşhisi almasından 10 ay sonra gerçekleşti.
Grey’s Anatomy dizisinin sevilen ismi Eric Dane, ilerleyici bir nörolojik hastalık olan ALS ile mücadelesinin ardından 19 Şubat 2026'da aramızdan ayrıldı. Teşhisini Nisan 2025'te kamuoyuyla paylaşan Dane, bu süreçte hem hastalık araştırmalarının hem de benzer kaderi paylaşan bireylerin kararlı bir savunucusu oldu.
ERİC DANE'İN AİLESİNDEN AÇIKLAMA
Ailesi, Dane'in 19 Şubat Perşembe günü vefat ettiğini duyurarak şu açıklamayı yaptı: "Eric Dane'in ALS ile verdiği cesur mücadelenin ardından perşembe öğleden sonra aramızdan ayrıldığını ağır bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Son günlerini yakın dostları, sadık eşi ve dünyasının merkezi olan iki güzel kızı Billie ve Georgia ile birlikte geçirdi."
ALS YOLCULUĞU BOYUNCA FARK YARATMAYA KARARLIYDI
Açıklamada ayrıca Dane'in hastalık sürecindeki çabalarına değinildi: "Eric, ALS yolculuğu boyunca farkındalık ve araştırma konularında tutkulu bir savunucu oldu. Aynı mücadeleyi veren diğer insanlar için bir fark yaratmaya kararlıydı. Derinden özlenecek ve her zaman sevgiyle anılacak. Eric hayranlarını çok seviyordu ve aldığı sevgi ve destek akışı için sonsuza dek minnettar kaldı. Aile, bu zor zamanı atlatırken mahremiyet rica ediyor."
GREY'S ANATOMY'NİN SEVİLEN OYUNCUSU
San Francisco doğumlu Dane, oyunculuğa lise yıllarında tesadüfen başladı. Kariyerinin zirvesini 2006'da dahil olduğu Grey's Anatomy ile yaşadı. Karakterinin popülaritesi hakkında, "Karakterin o yönünden kaçmamak gibi sanatsal bir yükümlülüğüm olduğunu hissettim. O adamda benden de çok parça vardı" demişti.
2012'de diziden ayrılışını 2024 yılında dürüstçe değerlendiren oyuncu, "Kendi isteğimle ayrılmaktan ziyade, sanırım işime son verildi" diyerek o dönemki kişisel ve mali süreçlere dikkat çekmişti.