Gülçin Ergül isyan etti: Bana karşı itibar suikastı yapılıyor
2000'li yılların popüler grubu Hepsi'den ayrılan ve bireysel olarak müzik hayatına devam eden Gülçin Ergül, hakkında çıkan asılsız haberlere isyan etti.
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2000'li yılların en sevilen gruplarından biri olan Hepsi, kurulduktan 5 yıl sonra Gülçin Ergül'ün ayrılması ile dağılmıştı.
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Geçtiğimiz aylarda konserinde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirilen şarkıcı, sosyal medya hesabından isyan etti.
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Bir süredir kendisine karşı asılsız ve toplumu yanıltıcı paylaşımlar yapıldığını söyleyen Ergül, şu ifadeleri kullandı:
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"Bir süredir benzer hesaplardan hakkımda asılsız ve toplumu yanıltıcı senaryolar iddia eden, bana karşı itibar suikastı niteliğinde bazı yorum saldırıları yapılmakta olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu asılsız yorum ve karalamalar devam ettiği takdirde gerekli hukuki girişim hakkımın saklı olduğunu kamuoyuna duyurmak isterim."