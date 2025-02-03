Gülçin Ergül isyan etti: Bana karşı itibar suikastı yapılıyor

2000'li yılların popüler grubu Hepsi'den ayrılan ve bireysel olarak müzik hayatına devam eden Gülçin Ergül, hakkında çıkan asılsız haberlere isyan etti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Gülçin Ergül isyan etti: Bana karşı itibar suikastı yapılıyor - Resim : 1

2000'li yılların en sevilen gruplarından biri olan Hepsi, kurulduktan 5 yıl sonra Gülçin Ergül'ün ayrılması ile dağılmıştı.

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Gülçin Ergül isyan etti: Bana karşı itibar suikastı yapılıyor - Resim : 2

Geçtiğimiz aylarda konserinde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirilen şarkıcı, sosyal medya hesabından isyan etti. 

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Gülçin Ergül isyan etti: Bana karşı itibar suikastı yapılıyor - Resim : 3

Bir süredir kendisine karşı asılsız ve toplumu yanıltıcı paylaşımlar yapıldığını söyleyen Ergül, şu ifadeleri kullandı:

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Gülçin Ergül isyan etti: Bana karşı itibar suikastı yapılıyor - Resim : 4

"Bir süredir benzer hesaplardan hakkımda asılsız ve toplumu yanıltıcı senaryolar iddia eden, bana karşı itibar suikastı niteliğinde bazı yorum saldırıları yapılmakta olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu asılsız yorum ve karalamalar devam ettiği takdirde gerekli hukuki girişim hakkımın saklı olduğunu kamuoyuna duyurmak isterim."