Gülçin Santırcıoğlu'nun yıllar önceki fotoğrafı hayran bıraktı
Yalı Çapkını dizisinde evin yengesi İfakat'i canlandıran ve son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Gülçin Santırcıoğlu'nun seneler önceki fotoğraflarına da beğeni yağdı.
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Gülçin Santırcıoğlu, Gülpare, Elveda Rumeli, Diriliş Ertuğrul ve son olarak Yalı Çapkını gibi iddialı projelerde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken bir isim.
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Ağırlıklı olarak sert ve kötü kadın karakterlerini canlandıran 46 yaşındaki Santırcıoğlu, son zamanlarda verdiği kilolarla bir hayli gündem olmuştu.
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Sosyal medya hesabından kilo verdiği fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncunun gönderisine binlerce beğeni gelmişti.
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Kendine has bir güzelliği olan Gülçin Santırcoğlu'nun geçmiş yıllara ait fotoğrafları da kendine adeta hayran bıraktı. İşte o kareler...