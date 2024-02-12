Gülçin Santırcıoğlu'nun yıllar önceki fotoğrafı hayran bıraktı

Yalı Çapkını dizisinde evin yengesi İfakat'i canlandıran ve son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Gülçin Santırcıoğlu'nun seneler önceki fotoğraflarına da beğeni yağdı.

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Gülçin Santırcıoğlu'nun yıllar önceki fotoğrafı hayran bıraktı - Resim : 1

Gülçin Santırcıoğlu, Gülpare, Elveda Rumeli, Diriliş Ertuğrul ve son olarak Yalı Çapkını gibi iddialı projelerde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken bir isim.

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Gülçin Santırcıoğlu'nun yıllar önceki fotoğrafı hayran bıraktı - Resim : 2

Ağırlıklı olarak sert ve kötü kadın karakterlerini canlandıran 46 yaşındaki Santırcıoğlu, son zamanlarda verdiği kilolarla bir hayli gündem olmuştu.

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Gülçin Santırcıoğlu'nun yıllar önceki fotoğrafı hayran bıraktı - Resim : 3

Sosyal medya hesabından kilo verdiği fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncunun gönderisine binlerce beğeni gelmişti.

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Gülçin Santırcıoğlu'nun yıllar önceki fotoğrafı hayran bıraktı - Resim : 4

Kendine has bir güzelliği olan Gülçin Santırcoğlu'nun geçmiş yıllara ait fotoğrafları da kendine adeta hayran bıraktı. İşte o kareler...