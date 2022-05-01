Gülse Birsel’den eski fotoğraf: “Burnum daha iyiymiş”

Ünlü senarist, oyuncu ve yazar Gülse Birsel, Boğaziçi Üniversitesi yıllarından bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımda gençliğine bir atıfta bulunan Gülse Birsel, “Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme... (Birisi Boğaziçi Üniversitesi yıllığından çekmiş. Benim yıllığım nerede acaba? Saçlarımı kızıla boyatıyordum o ara, niye acaba? Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?)” cümlelerini kurdu.

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