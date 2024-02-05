Gupse Özay: Bunu Barış'la anladım...

'BARIŞ'A KADAR AŞKA BAKIŞ AÇIM FARKLIYDI'

Özay, "Barış'a kadar şöyle buluyordum aşkı: Kimyasal problem, takıntılık, birini tavlamak istersin o sana bakmaz, inat edersin onu aşk zannedersin gibi daha materyalist bakış açımla böyle psikoloji analizi yaptığım bir konuydu" dedi.