Gupse Özay: Bunu Barış'la anladım...

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2020 yılında kendi gibi oyuncu Barış Arduç ile dünya evine giren Gupse Özay, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
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'BARIŞ'A KADAR AŞKA BAKIŞ AÇIM FARKLIYDI'
Özay, "Barış'a kadar şöyle buluyordum aşkı: Kimyasal problem, takıntılık, birini tavlamak istersin o sana bakmaz, inat edersin onu aşk zannedersin gibi daha materyalist bakış açımla böyle psikoloji analizi yaptığım bir konuydu" dedi.
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"BARIŞ'TAN SONRA..."
Özay "Barış'tan sonra kolumu keserim, böbreğimi ikisini bile veririm gibi bir duygunun adının aşk olduğunu Barış'la anladım diyebilirim" ifadelerini kullandı.