Gupse Özay: Bunu Barış'la anladım...

Melis İşiten'in YouTube programına konuk olan Özay, aşk hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

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Gupse Özay: Bunu Barış'la anladım... - Resim : 1

2020 yılında kendi gibi oyuncu Barış Arduç ile dünya evine giren Gupse Özay, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Gupse Özay: Bunu Barış'la anladım... - Resim : 2

'BARIŞ'A KADAR AŞKA BAKIŞ AÇIM FARKLIYDI'

Özay, "Barış'a kadar şöyle buluyordum aşkı: Kimyasal problem, takıntılık, birini tavlamak istersin o sana bakmaz, inat edersin onu aşk zannedersin gibi daha materyalist bakış açımla böyle psikoloji analizi yaptığım bir konuydu" dedi.

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Gupse Özay: Bunu Barış'la anladım... - Resim : 3

"BARIŞ'TAN SONRA..."

Özay "Barış'tan sonra kolumu keserim, böbreğimi ikisini bile veririm gibi bir duygunun adının aşk olduğunu Barış'la anladım diyebilirim" ifadelerini kullandı.