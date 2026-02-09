Brooklyn Beckham’ın babası David Beckham’a ithafen yaptırdığı dövmesini sildirmesinin ardından, Romeo ve Cruz Beckham yeni dövmelerini sergiledi
Brooklyn Beckham’ın ailesine yönelik ağır ithamlar içeren sosyal medya açıklamasının üzerinden üç hafta geçti. Bu süreçte Brooklyn, babası David Beckham'a ithaf ettiği dövmesini sildirmesiyle yeniden gündeme gelmişti. Son olarak kardeşleri Cruz ve Romeo'nun yeni dövmelerini sergilemesi, bu gerilime karşı çarpıcı bir hamle olarak değerlendirildi. İşte detaylar...
Ailesiyle yollarını tamamen ayıran Brooklyn Beckham, tüm kaoslardan uzak bir şekilde Nicola Peltz ile olan evliliğini sürdürüyor. Ailesi hakkında yaptığı çarpıcı açıklamaların ardından, babası David Beckham için yaptırdığı dövmeleri sildirmesi ise bu kopuşu simgeleyen son hamle oldu.
BROOKLYN BECKHAM AİLESİYLE BAĞLARINI KOPARIYOR MU?
Brooklyn’in sağ kolunda bulunan ve babasına olan sevgisini ifade eden "DAD" yazılı çapa dövmesi ile parmaklarında yer alan kardeşleri Cruz, Romeo ve Harper’ın isimlerinin yerini yeni desenler aldı.
Brooklyn, daha önce yaptığı açıklamada ailesinin basındaki anlatıları ve kendi hayatını kontrol ettiklerini iddia etmişti. Bu dövme değişiklikleri, Brooklyn'in "artık kontrol edilmediğini" ifade etmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.
BROOKLYN DÖVMESİNİ SİLDİRDİ, KARDEŞLERİ YENİ DÖVMELERİNİ SERGİLEDİ
Brooklyn’in dövmesini sildirdiğinin fark edilmesinden hemen sonra, kardeşleri Romeo ve Cruz, aile bağlarını ve kişisel hayatlarını öne çıkaran yeni dövmelerle görüldü.
ROMEO BECKHAM'DAN "AİLE" DÖVMESİ
23 yaşındaki Romeo Beckham, ensesine el yazısıyla 'family' (aile) yazdırdı. Bu yeni dövmenin, ağabeyi Brooklyn’in "kardeşlerim beni engelledi" iddiasından hemen sonra gelmesi, söz konusu iddialara karşı sessiz bir yanıt niteliğindeydi.
Fotoğraf: Instagram/@finelineheartsclub