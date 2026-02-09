Brooklyn Beckham’ın babası David Beckham’a ithafen yaptırdığı dövmesini sildirmesinin ardından, Romeo ve Cruz Beckham yeni dövmelerini sergiledi

BROOKLYN BECKHAM AİLESİYLE BAĞLARINI KOPARIYOR MU?



Brooklyn’in sağ kolunda bulunan ve babasına olan sevgisini ifade eden "DAD" yazılı çapa dövmesi ile parmaklarında yer alan kardeşleri Cruz, Romeo ve Harper’ın isimlerinin yerini yeni desenler aldı.

Brooklyn, daha önce yaptığı açıklamada ailesinin basındaki anlatıları ve kendi hayatını kontrol ettiklerini iddia etmişti. Bu dövme değişiklikleri, Brooklyn'in "artık kontrol edilmediğini" ifade etmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.