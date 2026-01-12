Can Yaman: Türk basını bana her zaman kötü davrandı

Can Yaman, cuma gecesi Ortaköy’de bulunduğu eğlence mekanında ünlülere yapılan yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

"TÜRK BASINI KÖTÜ NİYETLİ OLMUŞTUR"

Olayın hemen ardından ilk uçakla Roma’ya dönen ünlü oyuncu, önümüzdeki hafta İspanya’da katılacağı bir dizi etkinlik öncesinde kendi sosyal medya hesabı üzerinden İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyası üzerinden paylaştığı gönderide şu cümlelere yer verdi:

Roma’ya dönüş 🇮🇹🖤

Değerli İtalyan basını, Türk basını bana karşı her zaman kötü niyetli olmuştur, bu yeni bir durum değil! Ama siz yapmayın! Lütfen siz de Boğaz’dan (Türkiye’den) gelen haberleri kopyala-yapıştır yapma hatasına düşmeyin. Polisin geniş çaplı soruşturmalar yürüttüğü ve birçok ünlü ismi tutukladığı bir dönemde, mekanlarda yasaklı maddelerle dolaşmam size mantıklı geliyor mu? Eğer bu iddiaların en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılmaz ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim. Sizi seviyorum 🇮🇹