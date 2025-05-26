Nurgül Yeşilçay'dan mayolu poz

Son dönemde sosyal medya hesabında çektiği videolarla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz gün Ortaköy Çarşamba Pazarı'nda yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile görüntülenmişti.

Sevgilisi Necati Kocabay ile tatil planlarının olduğunu söyleyen Nurgül Yeşilçay; "Devamlı bir gidesimiz var. Mayısın sonunda gideriz" derken, İstanbul'dan temelli taşınmayı düşündüklerini açıklamıştı.

Yeşilçay, konuyla ilgili "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi" diye konuşmuştu.

Sosyal medyanın aktif isimlerinden ünlü oyuncu, sezonu açtı. Denizde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

"TEK BAŞINA TATİL DE GÜZEL OLUYORMUŞ"

49 yaşındaki oyuncu, tatil karelerini "Tek başına tatil de gayet güzel oluyormuş. Mükemmel bir tatil oldu, sezon başladı" notuyla paylaştı.