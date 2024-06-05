Hadise: Maddi gücü yoksa neyine güvenip bana yaklaşıyorsun

'UZUN ZAMANDIR YALNIZIM'

Katıldığı pdcast programında özel hayatıyla ilgili konuşan Hadise, bir süredir yalnız olduğunu söyleyerek, ''Hayatımda uzun zamandır ilk kez kendimi çok iyi hissediyorum. Hayatımda da uzun zamandır yalnızım. Yani aşk çok sevdiğimi bir şey ama şu an hayatımda kimse yok.'' dedi.