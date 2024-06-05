Hadise: Maddi gücü yoksa neyine güvenip bana yaklaşıyorsun

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise, 2022 yılında tek celsede boşanmıştı. Ancak boşandıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Hadise, hayatında biri olmadığını açıklamıştı.
'UZUN ZAMANDIR YALNIZIM'
Katıldığı pdcast programında özel hayatıyla ilgili konuşan Hadise, bir süredir yalnız olduğunu söyleyerek, ''Hayatımda uzun zamandır ilk kez kendimi çok iyi hissediyorum. Hayatımda da uzun zamandır yalnızım. Yani aşk çok sevdiğimi bir şey ama şu an hayatımda kimse yok.'' dedi.
'BANA AŞK KADINI DİYORLAR'
Bana 'aşk kadını Hadise' diyorlar. Ben göz önünde bir insanım. İnanırım! 'Tekrar evlenir miyim?' evet!, 'tekrar boşanabilir misin?' ona da 'evet' cevabını verebilirim!"
'Ünlü isim ilişkilerde kadın- erkek ekonomisi hakkında da konuştu. Sevilen şarkıcı konuyla ilgili 'İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur. Ama bir kez öderim. Erkek dürüst olacak, benim durumum yok şu an yarı yarıya yapalım dese ne güzel!' ifadelerini kullandı.