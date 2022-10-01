Hadise ve Mehmet Dinçerler, tek celsede boşandı

Mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda evlenen ünlü çift Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından boşandı. Çift, 5 aylık evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde sonlandırdı. Adliye çıkışı tarafların avukatları açıklamalarda bulundu.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Habertürk'ün haberine göre çift, 5 aylık evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde noktaladı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşadı.

Hadise'nin avukatı Hakan Öncel, "Müvekkil Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde açılan davada, boşanma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

"BOŞANMA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞEBİLİRDİ"

Öncel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada ise, “Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. Birtakım anlaşmazlıklar vardı. Sonuçta bunlar çözüldü ve iki hafta sonra boşanma gerçekleşti. Yoksa daha erken de boşanma gerçekleşebilirdi." ifadelerini kullandı.

"PROTOKOL İMZALANDI"

Mehmet Dinçerler'in avukatı Dilara Recepoğlu, "Ortak irade ile evlilik hakkı sona erdi. Basın yasağı olduğu için detay veremiyorum. Mahkeme öncesinde kendi aralarında protokol imzalanmıştı." dedi.

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