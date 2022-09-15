Hadise'den boşanma açıklaması: "Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum"

Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile Nisan ayında Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanacağı iddia edilmişti. Hadise konuyla ilgili açıklamayı bugün yaptı.

"MEHMET'E HAYATINDA MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Hadise, boşanma kararını Twitter hesabından "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." ifadeleriyle duyurdu.

Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.



Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum.



Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim.



Hadise — HADİSE AÇIKGÖZ (@Hadise) September 15, 2022

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Mehmet Dinçerler'den de karşı hamle gecikmedi. İş insanı da Hadise'yi sosyal medya hesabından takipten çıkarak, birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi.