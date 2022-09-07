91. İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu 2022’nin ilk gününde sahneye Hadise çıktı. İzmir'li hayranlarıyla buluşan gelen Hadise, aynı zamanda sahnede 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken bir an da gözyaşlarına boğuldu. Hadise sahnede neden ağladı? Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor? Yakından bakalım...

HADİSE NEDEN AĞLADI?

36 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, 2 Eylül'de İzmir'de sahne aldı ve 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu.

Konserdeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, gözyaşlarını tutamadığı anlara "Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yolu' tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum" notunu düştü.

Ayrıca ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.

AÇILIŞTA GÖZLER HADİSE'Yİ ARADI

Mehmet Dinçerler, Hadise'nin konserinden sonra yeni açtığı mekânın ön açılışında ünlü isimleri ağırladı. Bu özel günde Hadise yoktu. Ayrıca Mehmet Dinçerler'in evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadığı görüldü. Açılıştan kareleri Dinçerler "Show must go on…" notuyla paylaştı. Bu fotoğraflar sosyal medyada, ikilinin arasında neler oluyor diye konuşmalara sebep oldu. İkilinin neden yüzük takmadığı soru işareti olarak akıllarda kaldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mehmet Dincerler (@mehmetdnc)'in paylaştığı bir gönderi

HADİSE DİNÇERLER'İN DOĞUM GÜNÜNDE PAYLAŞIM YAPMADI

Ünlü popçu Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde hiçbir paylaşım yapmadı. Dinçerler ise doğum gününde ekibinin yaptığı pastayla pozlar verdi. Bu karelerde yine Dinçerler'in alyansının olması dikkat çekti.