Hafsanur Sancaktutan'dan sevgilisi Kubilay Aka'ya romantik kutlama: İyi ki doğdun gün ışığım

Şimdilerde Show ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Kubilay Aka ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

Geçtiğimiz aylarda birlikte olan fotoğraflarını kaldıran ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan çift, ayrıldı. Ancak bu ayrılık kısa sürdü.

Kubilay Aka, ayrılıkla ilgili ''Her normal çift gibi tartıştık. Instagram'dan çıkarttı Hafsa beni. Sonra da hemen takipleştik, buzları erittik. Bir problemimiz yok. Böyle şeyleri direkt bana ya da Hafsa'ya sorsanız daha iyi olur." ifadelerini kullanmıştı.

"İyi ki doğdun gün ışığım"

İlişkilerine ikinci bir şans veren oyuncu çiftten Kubilay Aka, 30 yaşına girdi. Hafsanur Sancaktutan da sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı.

Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Sancaktutan, Aka'ya "İyi ki doğdun gün ışığım" notuyla paylaştı.