Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e romantik doğum günü kutlaması
İş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü Mısır'da baş başa yedikleri romantik bir akşam yemeğiyle kutladı. Erçel'den peş peşe paylaşımlar geldi.
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Başrollerini Barış Arduç ile paylaştığı "Rüzgara Bırak" adlı filmle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Hande Erçel 24 Kasım'da 31 yaşına bastı.
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Hakan Sabancı sevgilisinin 31'inci yaş gününü çıktıkları Mısır tatilinde kutladı. İlk olarak Erçel'in piramitin önünde çektiği fotoğrafı "İyi ki doğdun" notuyla yayımladı.
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Çift, daha sonra baş başa romantik bir akşam yemeği yedi ve Hakan Sabancı o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Erçel, doğum günü kutlamasından birçok kare paylaştı.