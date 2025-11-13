Halef dizisi bugün var mı? Halef dizisi yeni bölüm ne zaman?
Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Halef dizisinin yeni bölümü 13 Kasım Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacaktı. Ancak izleyiciler yaşanan üzücü uçak kazasının ardından dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki Halef dizisi bugün var mı? Halef dizisi yeni bölüm ne zaman?
NOW TV'de yayımlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi, Most Production imzası taşıyor. Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor, senaryosu ise Ercan Uğur tarafından kaleme alınıyor.
Dizi, güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosu sayesinde milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın yer aldığı dizinin yeni bölümü bugün NOW ekranlarında yayımlanacaktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Halef dizisi yas nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 20 Kasım tarihinde ekrana gelecek.